傳朱晨麗耍大牌《巾幗4》被換角復出無期

撰文：莊堅毅
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《巾幗梟雄4》早前被指因為引入審批劇本制度，隨時拍唔成，今日有指《巾幗4》拍得成，而原本飾演黎耀祥胞妹、與羅子溢有感情線的朱晨麗，亦被指踢出劇組，無緣復出拍劇。
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