容祖兒港普不再？拍片介紹隨身物網民錯重點：國語進步神速！

撰文：黃廸暉
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樂壇天后容祖兒近日她拍片分享隨身物品，但有趣是，有網民發現祖兒的港式普通話似乎進步不少，片中的她說得一口流利普通話，一起看看吧！
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