李元元返學造型勁可愛　重溫媽媽視角下Lucy趣怪得意樣

撰文：黃廸暉
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李璨琛3歲女兒李元元（Lucy）的IG近日上載了數張Cute爆的上學照片。星期一（6日）再上載了數段可愛影片，媽媽爆Lucy喜歡去街多過返學，氹得媽媽開心。
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