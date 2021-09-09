迪麗熱巴萌跳 《三生三世枕上書》 手語舞　網民大叫：好可愛

撰文：黃廸暉
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迪麗熱巴主演的電影劇 《三生三世枕上書》 收視不俗，近日她便翻跳爆紅的推廣曲《狐狸眨眼睛》，片中她配上狐狸特效，並加上自創的可愛手語舞，網民都大叫：「好可愛」。
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