《2021香港小姐競選》冠軍明晚出爐 重溫近十年香港小姐冠軍

撰文：黃廸暉
出版：更新：
《2021年香港小姐競選》將於明晚（9月12日）舉行，屆時將會由12位佳麗競逐冠軍寶座。以下就為大家重溫2010年2020年歷屆的香港小姐冠軍得獎時刻。
發表評論...