Mirror成員姜濤出席活動合照時突暈倒　阿Jer被嚇至發呆

撰文：林穎嵐
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MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan )、盧瀚霆（Anson Lo)、柳應廷（Jer)今早在尖沙咀出席品牌活動，姜濤出場唔夠5分鐘，在影大合照時突然跌倒。
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