伴侶著衫品味差可以點？林作自覺令女友進步　裕美：你要夠姣啫！

撰文：林穎嵐
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第二集我哋請嚟林作裕美一同探討情侶之間的禁忌 ——「前度」。林作和裕美存在不同睇法，甚至更一度因為對方睇法而面紅耳赤。想知佢哋有咩睇法？即刻點擊睇片啦！
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