炎明熹處女新歌《真話的清高》面世　仙女造型現身MV靚到嘩嘩聲

撰文：黃廸暉
出版：更新：
《聲夢傳奇》冠軍炎明熹今日（21日）以新歌《真話的清高》進軍樂壇，即佔據音樂平台熱門首位。粉絲們有讚無彈：「非一般歌手能駕馭的一首歌⋯⋯簡直係天才！」非常犀利。
發表評論...