魏駿傑疫情期間「零收入」曾想輕生　滕麗名：人生總有高低潮

撰文：吳宇峰
出版：更新：
滕麗名（阿滕）與魏俊傑曾被外界視為金童玉女，然而該段九年情卻於2007年結束，雖然兩人已經分手多年，但兩人的名字依然經常被綁在一起談論。阿滕
發表評論...