58歲陶大宇跳舞獨特獲激讚　網民：不要埋沒他的才華

撰文：徐家希
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曾是無綫以及亞視一線小生，現年58歲的陶大宇近年已鮮有參與電視劇的演出，大部份時間都在內地發展，勁接商演活動。月前他於抖音宣布自己正式進駐
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