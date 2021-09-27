李司棋甜美笑容煮嘢食舉雙V手勢 網民激讚：好可愛！

撰文：吳宇峰
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近年鮮有拍攝劇集的李司棋，近日因為廣告拍攝而再度人氣急升，向來深受網民喜愛的她，早前又再上載煮食影片，教大家氣炸油甘魚，片尾更以甜美笑容舉雙V手勢，獲網民激讚「好可愛」。
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