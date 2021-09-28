出爐港姐宋宛穎登小紅書勁受歡迎 超標準國語冠絕港星

撰文：吳宇峰
出版：更新：
今年出爐港姐冠軍宋宛穎近日在小紅書開設帳號，宋宛穎操得一口流利國語令網民相當驚喜，一個帖文已獲逾千心心，勁受歡迎，更獲封為國語最標準的小紅書香港明星。
發表評論...