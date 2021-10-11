暴瘦李若彤重現肌肉線條 網民讚：看來健康多了

撰文：黃廸暉
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「小龍女」李若彤最近暴瘦，不少粉絲非常心痛建議她增磅。最近她時常在社群與粉絲分享健身成果，片中可見她重現肌肉線條，背部及手臂都長出肌肉，粉絲及網民都大讚：看來健康多了。
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