薛凱琪又靚咗？自拍影片賣萌　網民驚呼：認不出來

撰文：林穎嵐
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現年40歲的本地女歌人薛凱琪（Fiona），近年活躍於社交平台，不時都會拍片分享個人生活。近日她在內地社交平台「小紅書」上載一段只有十多秒的影片，引起不少網民及粉絲討論。
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