2歲半妹妹自己揸筆畫眉手勢純熟　用埋粉餅搽粉超有功架

撰文：林穎嵐
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2歲半的IG網紅Emma是一名葡萄牙香港混血兒，近日她的個人IG上載了一段由Emma自己用眉筆畫眉的影片，媽媽留言指Emma已「苦練」一年，相當爆笑可愛。
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