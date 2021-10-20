IG明星鸚鵡扮講電話「我煲咗湯」 魔性笑聲加吟詩惹網民爆笑

撰文：林穎嵐
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在IG上有眾多Followers的明星鸚鵡小白，其主人較早前上載一段小白扮講電話的影片，牠先後「聲演」多句對白，當中包括「我煲咗湯」、「老婆仔」等，令網民爆笑。
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