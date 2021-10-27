太子最紅打卡熱點浪漫粉紫系Cafe　紫粉花飾仿如夢幻仙境

撰文：林穎嵐
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旺角太子一帶開設不少主題餐廳或特色小店，近日最紅的當然是以紫色為主題的Purple Cafe，吸引大批少女和網紅朝聖打卡。店內的打卡位多不勝數。