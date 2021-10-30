40歲陳自瑤性感萬聖節造型 跟隨音樂跳舞大派心心冧粉絲

撰文：黃廸暉
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萬聖節快到，現年40歲的陳自瑤趁著萬聖節前夕，穿上低胸性感萬聖節造型，跟隨音樂一邊跳舞，一邊派心心冧粉絲。不少網民大讚她依然像一名少女，好羡慕。