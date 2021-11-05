陳詩欣報大數　富貴老公公開真實身高唔怕得罪大台高層

撰文：陳尚欣
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《3日2夜》女神陳詩欣（Eunice）上月底下嫁圈外男友陳爾正（Joshua）掀起不少話題，當中最令網民好奇的就是Eunice和老公陳爾正是否譜出長短腳之戀