蘇施黃友人直擊山頂斜坡塌樹山泥傾瀉 網民：拍片嗰個好危險

撰文：黃廸暉
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蘇施黃今日（6日）在社交媒體上傳一段山泥傾瀉的短片。片段中，蘇施黃的友人直擊山頂斜坡塌樹山泥傾瀉，十分危險。網民：「拍片嗰個好危險」。