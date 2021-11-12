聖誕打卡｜實試全港最高酒店!117樓俯瞰維港／海連天泳池打卡必到

撰文：林穎嵐
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【聖誕打卡／打卡酒店／聖誕staycation2021】距離聖誕節仲有一個多月，唔少人都開始搵酒店同閨蜜們開P歡度聖誕夜。今次「閨蜜假期」同大家去香港麗思卡爾頓酒店。