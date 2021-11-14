梅艷芳｜馮小剛憶梅姐仗義幫忙　《天下無賊》成功搵巨星埋班

撰文：楊帆
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電影《梅艷芳》正式公映，掀起全城熱話，不少圈中人回憶跟梅姐相處點滴時都相當感觸，當中包括內地導演馮小剛，他透露當年開拍《天下無賊》，全靠梅