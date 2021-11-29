野豬政策曾為世界先驅　關注組建議絕育替捕殺：尊重彼此生存空間

撰文：李澤民
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大概80年代，政府設立兩支民間野豬狩獵隊。當時務農的人較多，野豬吃掉農作物，政府便會委派民間狩獵隊射殺野豬。2017年，政府推行了捕捉避孕放回