兩小巴司機爭執疑腳軟未打先倒地　網民嘲：戰鬥力99平衡力0分

撰文：林穎嵐
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近日IG瘋傳一段兩名懷疑同是小巴司機的中年男子，在馬路上為泊車位爭執，並在小巴旁互相推撞，其中一名光頭小巴司機先動手並起飛腳，但突然失平衡倒地，而另一男子亦被他扯跌倒地。