「翻版姚焯菲」女神Hazel自覺太細粒 變裝即變Rosé靚過Chantel

撰文：林穎嵐
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01女生全新影片專題邀請多位IG紅人嘗試模仿不同女藝人的穿搭，今集我們請來IG新晉網紅Hazel，樣子甜美的她個人IG有約8.5萬人追蹤，樣貌與TVB力捧新人姚焯菲（Chantel）有幾分相似。