大埔男遭大巴直撞頭部如同掌摑 網民轟：斑馬線危險過紅綠燈

撰文：林穎嵐
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臉書群組「大埔Tai Po」較早前有網民上載一段影片，片中男子在大埔太和邨內一條斑馬線過馬路，突然遭一輛大巴直撞，頭部被車輛倒後鏡撞倒，有網民留言直斥「斑馬線危險過紅綠燈」。