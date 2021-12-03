兩車相撞引發大火　路人衝入火海救人被困司機大難不死

撰文：林穎嵐
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內地湖州安吉一路口日前發生交通意外，一輛貨車及白色越野車在路口碰撞並瞬間起火，小貨車隨後側翻在地，司機被困車內，一名路過的電動自行車司機見狀衝入火海幫助司機脫困。