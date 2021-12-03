外賣員遭男子挑釁追打頭部 突反撲連環揮16拳對方敗走

撰文：林穎嵐
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微博近日流傳一段影片，一名內地外賣員在電動車旁遭一名黑衫男子以頭盔追打，直至後來一再被打後，他突反撲連環揮16拳，黑衫男子即時離開現場。