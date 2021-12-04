姚焯菲翻唱分手情歌《記憶棉》 甜美聲線反而冧暈粉絲：戀愛了

撰文：黃廸暉
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有「國民初戀」之稱的姚焯菲近日上傳一段短片到社交媒體，翻唱MC 張天賦的分手情歌《記憶棉》。經過聲線甜美的姚焯菲重新演繹後，反而冧暈粉絲：「戀愛了」。