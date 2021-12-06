球隊補時絕殺贏波狂歡觸發心臟病　著名足球教練當場斷氣送院不治

撰文：林穎嵐
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根據外媒報道，埃及日前（12月2日）舉行了一場乙級足球聯賽，艾馬格德隊對戰艾扎卡時，雙方至補時階段92分鐘，由艾馬格德隊打破悶局攻入一球，卻因此令教練不幸身亡。