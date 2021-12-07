馬鞍山高層戶驚現爬牆入屋爆竊　閉路電視拍下賊人淡定搜全屋

撰文：林穎嵐
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馬鞍山恆安邨恆星樓日前發生爆竊案，一名男子爬外牆潛入屋爆格，為減少聲音而脫下鞋於屋內行走及搜掠，在其睡房掠走2條金鏈及一條鑽石鏈，市值約5.5萬港元，事主其後報警。