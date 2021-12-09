超市天花板裂開 樓上女子突然從天而降直插貨架

撰文：林穎嵐
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四川遂寧市一間超市周日（5日）發生一宗奇聞，天花板突然破裂，一名女子從天而降摔落至貨架上，隨後又跌至地板，涉事超市店主指，是房東女兒在樓上蹦跳時，踩破了隔板才會跌下。