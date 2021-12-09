長腿少女離奇躺馬路中心　車來攘往無人理惹走光疑雲

撰文：林穎嵐
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較早前網上瘋傳一段拍攝於澳門的影片，片中少女離奇躺於車來攘往的馬路上，身邊不斷有車輛經過及有途人圍觀，不少網民指該處是交通黑點，推測該名女子被車撞倒，事件至今依然成謎。