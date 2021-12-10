試伏器｜實測¥100超聲波清潔神器　油淋飯盒浸完就乾淨功效驚人？

撰文：林穎嵐
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《網購試伏器》為大家實測經常中伏嘅網購商品，第4集就同大家實測呢個價值100蚊左右嘅「超聲波渦輪清潔神器」，小編即刻拎嚟試吓洗唔洗到飯盒，即刻點擊睇片啦！