逾10黑衫人闖佐敦舖頭斬人　受害人被斬至手部見骨險斷掌

撰文：林穎嵐
出版：更新：
較早前臉書群組瘋傳一段斬人影片，從影片可見，逾十名黑衫男子闖入一間店舖內，及後一名被斬傷者走出店外，右手前臂大量流血，而店內亦血迹斑斑，場面相當嚇人。