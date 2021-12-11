鍾柔美Yumi唱漏口 疑似劇透《青春本我》機密新歌

撰文：黃廸暉
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由一眾星夢學員主演的無綫校園青春劇《青春本我》現已開播。劇集除了插曲《快啲快啲》外，飾演葉敏兒的鍾柔美，近日在社交媒體直播時，疑似唱漏口劇透《青春本我》另一首新歌。