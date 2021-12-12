沙田馬場嚴重墮馬意外 最少四馬墮地疑有騎師遭馬踩中

撰文：林穎嵐
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沙田馬場較早前舉行第五場香港短途錦標賽，帶頭的「君達星」突然失蹄騎師希威森墮馬累及其他馬，有騎師被馬匹踐踏，有指潘頓、福永祐一及希威森受傷，其中希威森傷勢嚴重。