不滿老闆施壓兼日日放負　資深女工一怒之下放火燒倉毀900萬石油

撰文：林穎嵐
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一名在泰國一家石油公司任職倉庫主管的38歲泰國女子，近日因老闆經常對她抱怨並給她壓力，較早前一怒之下縱火燒倉庫，火勢迅速失控，造成逾4000萬泰銖（約900萬港幣）的損失。