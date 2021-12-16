試伏器｜實測$1XX采耳神器　連結手機螢幕睇住挖夠治癒過足癮？

撰文：林穎嵐
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《網購試伏器》為大家實測經常中伏嘅網購商品，第5集就同大家實測呢個價值100蚊左右嘅「采耳神器」，包裝內備有8個挖頭，有唔少買家都畀正評，即刻點擊睇片睇吓實測結果啦！