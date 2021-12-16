女子被車閘卡住頭部不憤發狂起飛腳　破壞力震驚網民：金鋼腿？

撰文：林穎嵐
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日前微博瘋傳一段翻攝自閉路電視的影片，片中女子離奇被車閘卡住頭部，成功逃脫後該名女子突然起飛腳踢車閘，並大力拉扯車閘致嚴重變形，網民都紛紛表示女子「好野蠻」。