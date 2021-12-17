油站驚現謀殺案男子快手拔油槍點火　乘客連車瞬間陷火海

撰文：林穎嵐
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日前微博瘋傳一段影片，廣東深圳市寶安區一個加油站內，一名男子趁一輛私家車入油期間拔走油槍並點火，全車頓時冒起大火，工作人員隨後將火撲滅，目前事件仍在處理中。