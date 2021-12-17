大閘蟹遭倒吊三層樓成功撿回被吹走衣服 網民激讚：職業特工蟹

撰文：林穎嵐
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近日內地瘋傳一段影片，影片中一名內地人將一隻大閘蟹懸吊於大廈外，試圖撿回一件被吹走的衣服，結果該名拍片者成功取點衣服，引起網民熱議及瘋傳。