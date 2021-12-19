鐵騎士戴「大耳帽」 狗狗以為是同類狂吠

撰文：OTT
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早前台灣社交網瘋傳一段行車紀錄片，片中見一名鐵騎士戴上「大耳仔」安全帽，旁邊的小狗看見，好像誤以為鐵騎士是自己同類，立即狂吠，疑似向對方打招呼。