聲夢學員罕有合體唱聖誕歌　鍾柔美激罕露纖瘦文凱婷長靴襯美腿

撰文：黃廸暉
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聖誕節又到了，炎明熹、姚焯菲、以及鍾柔美等15位《聲夢傳奇》學員，換上可愛聖誕裝，為你獻唱多首聖誕歌，MV可以見到鍾柔美激罕露纖腰，文凱婷長靴襯美腿。