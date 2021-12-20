童黨級細路公園追打小朋友　大人叫停2分半鐘狂爆粗7次

撰文：吳宇峰
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今日較早前網上瘋傳一段影片，片中男生在公園內追逐其他小朋友，期間有成年人勸停並講道理，但該名男孩與成年人對話時不斷講粗口而且態度惡劣，影片引起網民熱議。