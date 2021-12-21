疑因冇得買手機　女兒當街情緒失控瘋狂尖叫打母親

撰文：OTT
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近日內地瘋傳一段影片，片中女兒一度情緒失控出手打母親，不過有網民指該女孩自己存了錢買手機，母親曾答應補貼部分金錢幫她買，但臨時反口更當街訓斥女兒，令場面變得難堪。