瘋傳貨運公司狗仔當貨寄運　數十狗隻四肢僵硬滿地屍體

撰文：林穎嵐
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近日一段「阜寧縣貨運公司非法攬收活體寵物」的視頻在網路流傳，影片可見收貨人打開郵寄紙箱時發現大量狗隻屍體，其中一個箱中更出現一隻仍有呼吸的小狗，但已四肢僵硬無法活動。