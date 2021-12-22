港女衝港鐵車門逾3萬元CELINE手袋夾門外 網民驚嘆：好抵用呀！

撰文：林穎嵐
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較早前網上瘋傳一段在港鐵內拍攝的影片，發帖網民留言指，當事人為趕上港鐵而衝車門，不慎把手袋夾在車門外，期間手袋不斷受碰撞，袋內物件亦全部掉光。