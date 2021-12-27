鄭秀文罕有晒媽媽靚樣感恩手術順利  臉長眼尖天生美人胚子

撰文：黃廸暉
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鄭秀文經常在社交媒體分享生活日常，今日較早前她罕有公開媽媽靚樣，留言指媽媽在聖誕節前夕接受手術，並答應媽媽會陪伴在側，從影片可見媽媽精神飽滿，兩人開心歡度佳節。