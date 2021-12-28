大學生零下16℃玩舔鐵杆黏住舌頭 一扯冇咗半截舌皮極恐怖

撰文：林穎嵐
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內地一名大學生早前貪玩實測在戶外攝氏零下16度用舌頭舔鐵欄杆，結果舌頭被黏在杆上，期後他在情急下硬扯導致半截舌皮被扯掉。據內地媒體報道，當事人是浙江金華一名男大學生。